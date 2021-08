iOS 15 Bêta 6 : les onglets de Safari en bas ou en haut

C'est lede l'été : à chaque apparition d'une nouvelle version bêta d'iOS 15, les développeurs se jettent sur Safari pour découvrir quels ont été les changements apportés à la barre d'adresse et d'onglets. Pour la sixième version bêta d'iOS 15, Apple semble enfin s'être résignée : non, la barre tout-en-un avec les différentes options rentrées au chausse-pied ne fonctionne pas. Apple a donc à nouveau séparé les différentes options, désormais situées sous la barre d'adresse. Le bouton Rafraichir se retrouve tout à droite de la barre d'adresse.Apple semble vouloir contenter tout le monde avec cette nouvelle version. Beaucoup d'utilisateurs de la version bêta d'iOS 15 ont été déstabilisés par le positionnement de la barre d'adresse sur le bas de l'écran, et une option a été mise en place pour retrouver l'ancien design, avec la barre d'adresse située tout en haut. Dans cette position, il n'est plus possible de glisser la barre d'adresse du doigt sur le côté pour basculer d'un onglet à l'autre. C'est peut-être une piste d'amélioration pour une prochaine bêta...Le réglage du positionnement de la barre d'adresse se situe dans les Réglages de Safari, et il est également accessible depuis le bouton "aA" de la barre d'adresse qui a d'ailleurs été considérablement enrichi.Apple a eu beaucoup de mal à faire consensus avec sa nouvelle version de Safari pour iOS 15. Il est très rare que les développeurs de Cupertino finissent par donner le choix dans l'interface, mais c'est peut-être la seule solution pour éviter des mécontentements trop marqués. On sent en tout cas qu'Apple a beaucoup écouté les retours des utilisateurs de la version bêta d'iOS 15 et c'est une excellente chose : cette nouvelle interface est peut-être moins ambitieuse qu'initialement espéré par les ingénieurs d'Apple, mais elle a le mérite d'être bien plus claire et ergonomique.