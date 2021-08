iOS 15 : la fonctionnalité SharePlay sera lancée en retard

Une des nouveautés phare d'iOS 15 ne sera pas prête pour le lancement du système en septembre : à l'occasion de la sortie de la sixième version bêta hier soir, Apple a envoyé un e-mail aux développeurs pour les prévenir que SharePlay ne sera mis en place qu'avec une future mise à jour prévue pour l'automne. SharePlay, qui permet de partager son écran, sa musique ou une vidéo via FaceTime, a d'ailleurs été retiré de la sixième version bêta d'iOS 15 et Apple prévient que cela sera également le cas avec les sixièmes versions bêta de macOS Monterey et tvOS 15.Le lancement décalé de certaines nouveautés est un grand classique, lorsque le développement prend un peu plus de temps que prévu. Il est ainsi fréquent que les mises à jour logicielles de l'automne soient plus chargées que les autres. Rendez-vous donc avec iOS 15.1 ou 15.2 un peu plus tard cette année.