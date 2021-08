Brevet : et si l'Apple Watch mesurait l'hydratation ?

Et si Apple utilisait l'Apple Watch, ou plus spécifiquement un bracelet destiné à sa montre connectée, pour mesurer l'hydratation de son utilisateur ? C'est l'objet d'un brevet , déposé en mars 2018 et qui vient d'être obtenu par Apple. Les ingénieurs de Cupertino expliquent que les méthodes actuellement utilisées pour la mesure de l'hydratation sont généralement invasives, coûteuses ou peu fiables. Grâce à des électrodes intégrées au bracelet et plaquées contre la peau, Apple envisage de mesurer l'hydratation à partir de l'analyse de la transpiration. En fonction des résultats, mis en contexte grâce aux autres capteurs de la montre et aux différentes données de l'application Santé, watchOS pourrait dispenser des conseils pour éviter la déshydratation, notamment chez les sportifs et les personnes âgées.Il ne s'agit que d'un brevet, comme Apple en dépose des centaines chaque année : cela traduit un intérêt, une recherche sur le sujet, mais il est tout à fait possible que le projet ait été mis au placard il y a déjà longtemps. On sait en tout cas qu'Apple veut aller loin dans le domaine de la santé et multiplier les constantes mesurées par sa montre connectée. Apple aurait initialement mis son véto à la création de bracelets intelligents dans l'objectif de vendre des bracelets comme des produits de mode, mais on a depuis eu la confirmation grâce à un prototype qu'Apple teste bien des bracelets connectés depuis quelques années. Les rumeurs abordent souvent la question du taux de glycémie, mais Apple poursuit certainement d'autres pistes.