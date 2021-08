Prototypes : l'histoire d'un agent double déçu par Apple

Pendant plus d'un an, un revendeur d'informations confidentielles au sujet d'Apple, que cela soit des documents ou des prototypes, a également joué le rôle d'informateur pour l'entreprise. C'est l'histoire peu habituelle qui est rapportée par Vice . Un agent double appelé Andrey Shumeyko, connu sous les pseudonymes YRH04E et JVHResearch, a choisi de partager son histoire car il estime ne pas avoir été respecté par Apple.Vice a pu vérifier l'authenticité des différentes preuves apportées par Andrey Shumeyko, y compris les e-mails échangés avec lad'Apple. Il est entré en contact pour la première fois en 2017, pour prévenir d'une campagne de phishing à l'encontre des employés des Apple Stores. Puis il est devenu, selon ses dires, vers mi-2020. L'année dernière, une version bêta interne d'iOS 14 a largement circulé chez certains développeurs et journalistes spécialisés, plusieurs mois avant la présentation des fonctionnalités de cette nouvelle version du système mobile d'Apple, aboutissant à la publication de très nombreux articles exclusifs détaillant chaque amélioration apportée. Cette version interne avait été extraite d'un prototype d'iPhone 11 et Andrey Shumeyko connaissait sa provenance : il a alors fourni des informations sur la personne à l'origine de la fuite.

Prototypes d'iPhone

Apple s'est montrée intéressée par les informations d'Andrey Shumeyko, qui expliquait vouloir se racheter de ses actions passées... et trouver ainsi une nouvelle manière de se rémunérer. Il serait resté en contact avec Apple pendant plus d'un an, tout en continuant à publier des annonces de vente d'informations confidentielles. Plusieurs membres de la communauté du jailbreak ont confirmé à Vice qu'Andrey Shumeyko était resté très actif à cette période, avec l'accès à des données qu'il n'aurait pas dû avoir.Les prototypes d'iPhone peuvent se négocier plusieurs milliers de dollars : journalistes ou youtubeurs, accessoiristes, concurrents... Les intérêts sont multiples. L'année dernière, Andrey Shumeyko a fourni aux enquêteurs d'Apple les informations personnelles de trois revendeurs de prototypes, dont au moins un aurait reçu des menaces de la part d'Apple.Andrey Shumeyko ne sait pas ce qu'Apple a pu faire des informations fournies par ses soins. Il affirme avoir demandé à être payé pour ses services, étant en difficultés financières, mais Apple n'aurait pas donné suite tout en l'encourageant à continuer ses activités. L'agent double explique avoir espéré qu'en échange d'informations précieuses pour la culture du secret d'Apple, il obtiendrait un retour d'ascenseur. Maintenant qu'il a révélé son identité, son business clandestin risque assurément d'en prendre un coup.Dans un autre article concomitant, Vice révèle que c'est Andrey Shumeyko qui était à l'origine de la fuite d'informations exclusives au sujet de l'iPad Pro en 2018 : écran bord à bord, Face ID, port USB-C, nouvel Apple Pencil... Ces informations avaient été publiées par 9To5Mac et plus précisément par Guilherme Rambo qui a admis avoir payé Andrey Shumeyko (il est question d'environ 500 dollars) pour ces données volées extraites d'un prototype d'iPhone XR. Seth Weintraub, fondateur de 9To5Mac, a affirmé à Vice ne pas être au courant de la transaction, qui aurait été une initiative personnelle :, a-t-il déclaré. Guilherme Rambo ne couvre aujourd'hui plus les fuites et les rumeurs pour le compte de 9To5Mac.