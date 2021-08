Un zoom optique continu pour smartphone chez Oppo

Oppo avait été le premier constructeur à dévoiler le concept d'appareil photo périscopique en 2017. Le prisme utilisé permet de rediriger la lumière horizontalement à l'intérieur du smartphone, et de s'affranchir de la contrainte d'épaisseur : il est ainsi possible de créer des zooms bien plus importants qu'avec un téléobjectif de smartphone classique. Cette semaine, Oppo est allé plus loin en présentant (via The Verge ) un zoom optique continu pour smartphone : sur ce modèle, les lentilles peuvent bouger sur l'équivalent de 85-200 mm pour offrir des images bien plus nettes.Aujourd'hui, les fabricants utilisent des focales fixes et font appel à un zoom numérique ou un recadrage lorsque l'utilisateur choisit des niveaux de zoom intermédiaires : il est toujours possible de tricher avec les multiples algorithmes mis en place pour améliorer la qualité des photos, mais il reste préférable de choisir les niveaux correspondant aux caractéristiques techniques des capteurs. Sur l'iPhone, cela donne 0,5x (13 mm), 1x (26 mm) et 2x (52 mm) ou 2,5x (65 mm).Demain, il devrait donc être possible d'obtenir un téléobjectif offrant une image "parfaite" quel que soit le niveau de zoom choisi. Pour le moment, ce nouveau système n'existe qu'à l'état de prototype et Oppo n'indique pas combien de temps il lui faudra pour l'intégrer dans un produit fini. C'est en tout cas une annonce qui devrait susciter l'intérêt du côté de Cupertino. Sur l'iPhone, l'adoption d'un appareil photo périscopique est attendue pour 2023