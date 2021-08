Une présentation proche pour l'iPad 9

L'iPad 8, qui a été commercialisé en septembre 2020 , devrait bientôt avoir un successeur. L'iPad 9 est en effet attendu d'ici cet automne, affirme le journaliste de Bloomberg Mark Gurman dont la qualité des sources n'est plus prouver. On ne sait pas encore précisément quand l'annonce aura lieu : ce pourrait être dès septembre à l'occasion de l'événement de rentrée, ou quelques semaines plus tard à l'occasion d'une seconde présentation. Quoi qu'il en soit, ce serait donc pour très bientôt ; ce modèle d'entrée de gamme étant particulièrement apprécié des étudiants, il est dans l'intérêt d'Apple de ne pas trop tarder alors que ces derniers s'équipent pour leur année scolaire.Pour cette nouvelle génération, il faut s'attendre à des évolutions de routine. Mark Gurman n'évoque que deux changements : l'adoption d'une puce plus récente (le modèle actuel intègre la puce Apple A12, comme l'iPhone XS) pour plus de puissance et de pérennité, et un petit gain en finesse et en légèreté. Apple conserverait ainsi le design actuel, avec le bouton d'accueil équipé de Touch ID. La question du prix n'est pas abordée, mais un éventuel changement ne pourra être que minime et on ne s'attend pas à une hausse.Il n'y aura donc pas de révolution, mais il est tout de même intéressant d'attendre un peu si vous comptez vous équiper afin de bénéficier des dernières nouveautés, ou à défaut d'obtenir un rabais sur les anciens modèles. En cas d'achat pressé, vous pouvez faire un petit tour sur notre comparateur de prix afin de profiter de petites remises sur l'iPad 8 chez les revendeurs.