Un modèle d'iPad mini 6 en aluminium en vadrouille

On voit régulièrement apparaître des moules et autres modèles en aluminium à l'approche de la sortie d'une nouvelle gamme d'iPhone. C'est un peu plus rare pour les iPad, qui suscitent moins d'intérêt médiatique, mais cela ne signifie pas que les accessoiristes ne planchent pas sur les coques et étuis destinés aux futurs modèles. Le site Techordo , en collaboration avec le@xleaks7, vient ainsi de publier des photos d'un gabarit en aluminium correspondant au très attendu iPad mini 6.C'est un outil de travail destiné à tester les futurs accessoires : on se moque de l'apparence, mais les dimensions sont censées être rigoureusement exactes. On peut donc se faire une idée de l'épaisseur des marges autour de l'écran, qui ne semblent pas différentes de celles de l'iPad Air, ainsi que de la protubérance de l'appareil photo à l'arrière. Le bouton d'allumage a été agrandi pour pouvoir y intégrer le capteur d'empreintes digitales de Touch ID. Et surprise, les boutons de contrôle du volume ne sont pas situés sur le côté mais sur le haut de la tablette, à l'opposé du bouton d'allumage. C'est assez étonnant : le fuiteur se demande même si l'accessoiriste ne s'est pas tout simplement trompé de tranche pour ces deux boutons...Nous sommes en tout cas en présence d'une tablette qui a tout d'un iPad Air miniature, ce qui va dans le sens des rumeurs de ces dernières semaines . On ne sait pas pour le moment si la refonte de l'iPad mini sera au programme de l'événement de rentrée d'Apple, ou s'il faudra attendre une seconde conférence en octobre. La sortie serait en tout cas prévue d'ici cet automne et il est vivement conseillé d'attendre un peu si vous comptez vous offrir un petit modèle d'iPad.