Apple avait bien un projet d'iPhone nano... en 2010

Les rumeurs au sujet des projets d'Apple sont très nombreuses, et certaines se révèlent finalement fausses. Ou tout du moins, c'est ce que l'on croit. Si certains journalistes pourtant de bonne réputation semblent parfois se tromper, c'est aussi parce qu'il arrive à Apple de changer d'avis et d'annuler certains projets en cours de route. En 2011, les rumeurs au sujet d'un iPhone nano, ou iPhone mini, avaient fait grand bruit . Plus petit que l'iPhone 4, il aurait été dépourvu de bouton d'accueil. Un tel modèle n'est finalement jamais sorti.Dix ans plus tard, un e-mail interne de Steve Jobs datant du 24 octobre 2010 a été rendu public dans le cadre du procès qui a opposé Apple à Epic Games. Il y a deux mois, on avait déjà eu la preuve qu'Apple avait planché sur un MacBook Air 15" . Aujourd'hui, nous avons la preuve que les rumeurs d'iPhone nano étaient bien fondées. Steve Jobs évoque en effet ce projet dans son e-mail récapitulant les sujets à aborder dans une réunion stratégique de l'entreprise.Le cofondateur d'Apple évoque, ainsi qu'unayant un certain objectif de coût et dont des rendus créés par le designer Jony Ive devaient être montrés à la réunion. Apple préparait également l'adoption de la 4G LTE, deux ans avant l'arrivée de l'iPhone 5.Apple a finalement abandonné l'idée de créer un smartphone plus petit et s'est plutôt lancée dans des modèles plus grands, avec l'iPhone 5 en 2012 puis l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus en 2014. Il aura fallu attendre 2020 pour qu'Apple lance un modèle miniature avec l'iPhone 12 mini , mais les temps et les usages ont changé : ce petit modèle reste plus grand que l'iPhone 5, et il rencontre un succès mitigé . Il y aurait encore un iPhone 13 mini cette année, mais Apple mettrait fin à son petit modèle avec la génération suivante.