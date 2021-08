Apple TV+ : bande-annonce complète pour Fondation

Sans aucun doute la production originale la plus attendue d'Apple TV+,avait eu droit à un premier teaser à l'occasion de la WWDC 2020, il y a plus d'un an. Un second aperçu avait été diffusé il y a deux mois, et nous avons cette semaine droit à une bande-annonce complète en bonne et due forme. La sortie approche : ce sera le vendredi 24 septembre pour les trois premiers épisodes., ouen langue originale, est l'adaptation dude l'écrivain Isaac Asimov.La série se déroule 22 000 ans dans le futur, plusieurs millénaires après la perte de la Terre. Un empire galactique qui regroupe des millions de mondes habités s'est formé avec Trantor comme planète capitale. Un homme, Hari Seldon, prédit au moyen d'une science statistique la chute prochaine de cet empire. Avec une bande de fidèles exilés, il traverse la galaxie pour créer une Fondation qui a pour objectif de rassembler et préserver le savoir de l'humanité.Au casting, on retrouve Jared Harris dans le rôle de Hari Seldon, ainsi que Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann ou encore Cassian Bilton. La première saison comportera dix épisodes d'une heure. LeDavid Goyer a déjà déclaré son intention d'écrire huit saisons, comme un certain