Le traqueur Chipolo One Spot en vente en France

Le petit traqueur One Spot de Chipolo, qui avait été présenté un peu avant les AirTags et est compatible avec le réseau Localiser d'Apple , n'avait initialement été lancé que sur le site international du fabricant , en anglais et avec des frais de port d'un minimum de 5 € vers la France. Ces frais étaient offerts à partir de 50 € de commande, mais ce n'était donc pas le cas pour la commande d'un seul traqueur et il fallait également payer 13 € pour une livraison express. Plus maintenant : le One Spot de Chipolo a été référencé à 30 € sur Amazon , avec une livraison gratuite et une éligibilité Prime. Le pack de quatre traqueurs, à 100 € au lieu de 120 €, n'est en revanche pas (encore ?) présent.Le One Spot de Chipolo a un fonctionnement similaire aux AirTags, qui coûtent 35 € l'unité (ou 119 € les quatre), mais sans la technologie Ultra Wideband pour la localisation précise. Le traqueur de Chipolo a en revanche un autre avantage intéressant : il dispose d'un petit trou pour l'accrocher sans accessoire à un porte-clés.