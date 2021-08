Apple repousse le retour au bureau à 2022

Le retour au bureau des employés d'Apple se fera-t-il avec ou sans vaccination obligatoire ? Apple est jusqu'ici parvenue à éviter le sujet , et la dégradation de la situation sanitaire aux États-Unis lui permettra de continuer à le faire : le retour au bureau initialement prévu pour le mois de septembre, puis repoussé au mois d'octobre, n'est plus à l'ordre du jour. Dans un mémo interne obtenu par Bloomberg , Apple annonce aux employés de ses bureaux que ce sera pour janvier 2022 au plus tôt, avec une notification un mois à l'avance.Pour le reste, pas de changement : la vaccination des employés des boutiques reste fortement conseillée mais optionnelle, et les magasins de la marque resteront ouverts tant qu'aucune restriction n'est mise en place par les autorités. Le port du masque, un temps abandonné aux États-Unis, est à nouveau imposé depuis le mois de juillet. Enfin, Apple reste ferme sur sa politique relative au télétravail : ce sera deux jours par semaine au maximum (le mercredi et le vendredi) si le type de poste le permet.On ne sait pas pour le moment ce qu'Apple décidera pour ses prochaines présentations de nouveautés : le retour du public est légalement envisageable dès septembre pour la présentation de l'iPhone 13, mais Apple pourrait préférer la prudence qui lui permettrait aussi de ne pas avoir à aborder la question de la vaccination. Nous aurons la réponse très bientôt.