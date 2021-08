Un châssis en titane sur un futur modèle d'iPad Pro ?

Apple pourrait abandonner l'aluminium et basculer sur du titane pour le châssis de futurs modèles d'iPad, selon une source de DigiTimes . La publication taïwanaise précise que ce changement serait particulièrement coûteux, et la décision ne serait ainsi pas encore prise. Si Apple opte bien pour du titane, ce matériau pourrait donc être réservé à l'iPad Pro, qui est la tablette la plus haut de gamme de la marque. DigiTimes n'en dit pas plus, mais cette nouvelle rumeur pourrait avoir quelque chose à voir avec l'adoption d'une technologie de recharge sans fil au dos des futures tablettes.Selon Mark Gurman, Apple plancherait sur l'intégration de la technologie MagSafe sur l'iPad Pro de 2022. Pour que la recharge sans fil fonctionne, Apple n'a d'autre choix que de se débarrasser du dos en métal : comme sur l'iPhone, il faut du verre. Ainsi se pose peut-être la question de la robustesse : le titane, qui est 45% plus léger que l'acier, pourrait permettre de renforcer la structure de l'iPad sans en faire exploser le poids.On en restera au stade des hypothèses pour le moment. Le titane revient en tout cas beaucoup dans les rumeurs ces derniers temps. Il se murmure qu'Apple pourrait l'adopter sur l'iPhone 14 Pro en 2023, et un récent brevet d'Apple nous montre que les ingénieurs de Cupertino s'y intéressent aussi pour le Mac...