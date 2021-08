Le Mac mini M1X pour cet automne ?

La refonte du Mac mini approche. Dans sa newsletter Power On , Mark Gurman affirme qu'Apple va présenter un modèle au design remanié, avec une connectique plus riche et la puce Apple M1X. Il s'agira d'un modèle haut de gamme, destiné à remplacer le dernier modèle au catalogue qui embarque encore un processeur Intel. La puce Apple M1X, qui doit également équiper les futurs MacBook Pro haut de gamme, serait dotée de 10 coeurs : 8 seraient dédiés aux performances et 2 aux économies d'énergie, contre 4 pour les performances et 4 pour les économies d'énergie sur la puce Apple M1 d'entrée de gamme.

Rendu par Ian Zelbo

C'est Jon Prosser qui a évoqué le premier cette refonte à venir dès le mois de mai : il parlait alors d'une forme identique mais d'une épaisseur nettement réduite, avec un dessus en verre ou Plexiglas et une connectique incluant le même connecteur magnétique que l'iMac, quatre ports USB 4, deux ports USB-A classiques, un connecteur Ethernet et un port HDMI.Pour ce qui est de la date de sortie, Mark Gurman se montre inhabituellement évasif avec unqui peut nous mener à l'automne... ou au début d'année prochaine. C'est en tout cas dès cet automne qu'on attend la sortie des nouveaux MacBook Pro, équipés de la même puce Apple M1 : l'espoir est donc permis.Pour ce qui est des modèles Apple M1 déjà au catalogue, ils ne devraient a priori pas subir de changements pour le moment. Vous pouvez d'ailleurs régulièrement retrouver de petites promos chez les revendeurs (voir notre comparateur de prix ) ou sur le Refurb Store où vous pouvez obtenir un rabais de 15% en version reconditionnée. Enfin, le Mac mini M1 est bien inclus dans l'offre Back to School cette année : si vous êtes étudiant ou enseignant, vous pouvez jusqu'au 11 octobre bénéficier d'une remise de 10% sur l'Apple Store éducation tout en recevant une paire d'AirPods gratuite ( en savoir plus ).