Pas de Touch ID sous l'écran pour l'iPhone 13

Mark Gurman avait été le premier journaliste à parler des travaux d'Apple sur la possible intégration de Touch ID directement sous l'écran de l'iPhone 13, dont la sortie est attendue pour le mois de septembre . Plusieurs autres sources avaient depuis confirmé l'existence de tests, mais toujours au conditionnel. Et pour cause : le projet n'aurait finalement pas été retenu. En juin, l'analyste Ming-Chi Kuo évoquait plutôt une intégration sur l'iPhone 14 l'année prochaine. Et ce week-end, Mark Gurman a à son tour confirmé dans sa newsletter Power On que cela ne sera pas pour cette année.

Concept par EverythingApplePro

Selon Mark Gurman, Apple n'aurait absolument pas l'intention d'abandonner Face ID, malgré un certain désamour pour cette technologie depuis la généralisation du port du masque dans les lieux recevant du public. Les capteurs frontaux de Face ID sont également un frein à la disparition de l'encoche de l'iPhone, mais les ingénieurs de Cupertino plancheraient à leur intégration sous l'écran. Ce pourrait d'ailleurs être un élément de différenciation sur de futures gammes d'iPhone : alors que les modèles haut de gamme intégreraient Face ID sous l'écran, les modèles d'entrée de gamme se contenteraient soit de l'encoche, soit de Touch ID sous l'écran. Il est également possible que les modèles haut de gamme intègrent les deux technologies pour offrir le meilleur des deux mondes, mais c'est donc encore plutôt hypothétique et le calendrier reste inconnu.