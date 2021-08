Apple intègre les notes à l'application Plans

La possibilité de noter les différents points d'intérêts était apparue dans une version bêta d'iOS 14 l'année dernière, mais elle n'avait finalement pas été mise en place par Apple. Un an plus tard, elle commence enfin à être déployée, aux États-Unis seulement pour le moment comme l'ont remarqué nos confrères de MacRumors . Il est possible de choisir entre le pouce levé et le pouce baissé, puis de donner le détail, par exemple avec la qualité des produits, de l'accueil ou de l'ambiance du lieu. L'utilisateur a également la possibilité de mettre en ligne des photos du lieu.Ces nouvelles données sont pour le moment affichées aux côtés de celles de Yelp ou TripAdvisor, qui ont le bénéfice de l'ancienneté et sont donc plus complètes. On ne sait pas si Apple compte se passer totalement de ces services tiers, mais il manque en tout cas l'indispensable possibilité d'écrire des commentaires. Concernant l'arrivée de cette nouveauté à l'international, Apple a déjà mis en ligne les conditions d'utilisation du service sur son site mais la France n'est pas encore dans la liste.