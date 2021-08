La même puce Apple M1X pour les MacBook Pro 14'' et 16'' ?

Après les premiers modèles de MacBook Pro équipés de la puce Apple M1 sortis en fin d'année dernière , Apple s'apprête à offrir une refonte aux modèles haut de gamme. La mèche a été vendue dès juin, lorsque Apple a publié par erreur le tag « m1x MacBook Pro » dans une de ses vidéos publiées sur YouTube : les MacBook Pro haut de gamme seront dotés d'une puce Apple M1X, plus musclée.Apple va-t-elle se contenter de seulement deux puces pour l'intégralité de sa gamme de MacBook Pro sous Apple Silicon ? Vraisemblablement oui. L'hypothèse est confirmée par le leaker Dylan ( @dylandkt ) aujourd'hui : le futur MacBook Pro 14" et le prochain MacBook Pro 16" seraient tous les deux équipés de la même puce Apple M1X, sans la moindre différence de performance entre les deux modèles. C'est une évolution notable et très appréciable : avec les processeurs d'Intel, il y a aujourd'hui une importante différence de puissance en fonction de la taille du MacBook Pro et il faut choisir entre performances et compacité.Selon Mark Gurman , la puce Apple M1X sera dotée de 10 coeurs, avec 8 coeurs dédiés aux performances et 2 dédiés aux économies d'énergie. La puce Apple M1, elle, dispose de 8 coeurs mais avec une répartition différente : il y en a 4 pour les performances et 4 pour les économies d'énergie. Côté graphismes, il devrait y avoir deux options : 16 ou 32 coeurs, au lieu de 8 coeurs pour la puce M1.Les rumeurs au sujet de ces nouveaux modèles de MacBook Pro ont été nombreuses ces derniers mois : il est question d'un changement de design avec un nouveau châssis plus angulaire, intégrant une connectique plus riche : le connecteur d'alimentation magnétique MagSafe ferait son retour, tout comme un port HDMI et un lecteur de cartes SD. La Touch Bar serait abandonnée, remplacée par des touches de fonction plus classiques. Une importante nouveauté concernerait l'écran avec l'adoption de la technologie Mini-LED, qui permettrait d'afficher les fameux "vrais noirs", sans oublier le passage de 13,3" à 14" du petit modèle.Côté calendrier, la production aurait déjà débuté et la sortie serait donc pour bientôt : l'annonce devrait avoir lieu d'ici l'automne, sans doute à l'occasion d'un événement organisé en octobre ou en novembre, quelques semaines après la sortie de l'iPhone 13.