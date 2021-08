Apple Watch Series 7 : des tailles de 41 mm et 45 mm ?

L'Apple Watch Series 7 devrait inaugurer des écrans plus grands, selon de multiples rumeurs parues ces derniers mois. La semaine dernière, le site 91mobiles qui avait publié un fichier CAD de l'Apple Watch Series 7 évoquait le passage de 1,73" à 1,8" pour l'écran du grand modèle, avec un châssis de taille inchangée. Apple parviendrait en effet à augmenter la diagonale de l'écran sans toucher à la taille de la montre en rognant sur les marges autour de la dalle.Aujourd'hui, le leaker UnclePan vient jeter le doute sur Weibo avec une information contradictoire : les tailles de l'Apple Watch Series 7 seraient de 41 et 45 mm, au lieu de 40 et 44 mm pour l'Apple Watch Series 6. Le châssis verrait donc bien ses dimensions augmenter ! UnclePan précise qu'il resterait compatible avec les bracelets actuels (qui n'avaient d'ailleurs pas changé lorsque Apple a abandonné les tailles de 38 et 42 mm avec l'Apple Watch Series 4).

Concept d'Apple Watch Series 7 par Darvik Patel

Il est en l'état impossible de savoir qui a raison. Il semble acquis qu'il va y avoir du changement dans le design et les écrans utilisés sur l'Apple Watch Series 7, mais il faudra attendre sa présentation officielle pour connaître tous les détails. C'est pour bientôt : Apple organise généralement son événement de rentrée au début du mois de septembre