Le mode Picture-in-Picture de YouTube lancé sur iOS

C'était une fonctionnalité très attendue : le mode Picture-in-Picture de YouTube, promis en juin , vient enfin d'être lancé. Il y aura des déçus : cette option est réservée aux membres de YouTube Premium , qui coûte 11,99 € par mois. C'est donc une carotte supplémentaire pour la formule d'abonnement du diffuseur, mais le tarif peut en refroidir plus d'un. Notez que ce mode ne concerne que l'iPhone et pas l'iPad pour le moment.La fonctionnalité est considérée comme expérimentale pour le moment, et elle le sera jusqu'au 31 octobre. Pour l'activer, il faut se rendre à cette adresse en étant connecté à son compte Google, puis sélectionner la fonctionnalité en question. En quittant l'application lors de la lecture d'une vidéo, celle-ci continuera alors sa lecture dans un coin de l'écran, avec la possibilité de la déplacer et de la redimensionner. YouTube précise que la vidéo sera mise en pause en cas de verrouillage du téléphone, mais qu'il sera possible de la relancer via les commandes multimédias de l'écran de verrouillage.