Un bug de réseau cellulaire avec iOS 14.7.1 ?

L'installation de la version 14.7.1 d'iOS semble avoir eu un effet néfaste chez certains utilisateurs avec la perte pure et simple de la connexion cellulaire de leur iPhone. Les témoignages affluent, sur les forums d'Apple ou les forums développeurs d'Apple , avec un téléphone qui affiche « Aucun service » et qui ne peut plus être utilisé qu'en Wi-Fi. Le problème ne semble pas dépendant d'un modèle d'iPhone en particulier, les témoignages allant de l'iPhone 6s à l'iPhone 12 en passant par l'iPhone SE.

Copie d'écran via Hugo Maestá

Apple a déjà mis en ligne une page expliquant la marche à suivre si l'iPhone ne parvient pas à se connecter à un réseau mobile, mais la procédure ne fonctionne visiblement pas pour les personnes concernées. Pour certaines, le panneau « Données Cellulaires » de l'application Réglages serait d'ailleurs totalement vide. Apple ne s'est pour le moment pas exprimée sur cette affaire, mais il est en tout cas probable qu'iOS 14.7.2 ou 14.8 soit déployé rapidement avec un correctif.