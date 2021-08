iCloud+ : les domaines de messagerie personnalisés en bêta

Apple avait annoncé à la WWDC que les utilisateurs d'iCloud+, nouveau nom de la version payante d'iCloud, pourraient utiliser leurs propres noms de domaine pour leur compte iCloud Mail. Cette nouveauté vient d'être mise en place sur la version bêta d'iCloud.com : dans la section « Réglages du compte », l'option « Domaine de messagerie personnalisé » permet de configurer ces comptes sur iCloud. Il est possible d'entrer jusqu'à cinq domaines personnalisés, et trois adresses e-mail par domaine et par membre de la famille.Autre évolution intéressante située au même endroit, une nouvelle option appelée « Masquer mon e‑mail » permet de créer des adresses e-mail aléatoires redirigeant vers sa boîte de réception, avec la possibilité d'ajouter une étiquette pour les identifier ainsi que des notes. Bien sûr, et c'est le principe de la fonctionnalité, il est possible de les supprimer à tout moment pour ne plus recevoir les e-mails qui leur sont adressés.Ces nouveautés sont pour le moment en version bêta, mais elles semblent parfaitement fonctionnelles. Leur finalisation est en tout cas attendue pour bientôt, alors que iOS 15 sortira le mois prochain et que macOS Monterey est également prévu pour l'automne.