Face ID compatible avec le masque sur l'iPhone 13 ?

De nombreux employés d'Apple testeraient actuellement un prototype un peu spécial : une coque intégrant un nouveau module de Face ID qui se substitue à celui de l'iPhone utilisé. Jon Prosser, à l'origine de cette information publiée sur FrontPageTech , a visiblement pu accéder à des photos de ce prototype et a chargé RendersByIan de créer un rendu 3D permettant de montrer à quoi ressemble cet équipement tout en protégeant ses sources.Le nouveau module serait moins large que le modèle actuel et il pourrait donc bien s'agir de celui de l'iPhone 13, dont la présentation est attendue en septembre . L'agencement de cette "encoche externe" correspond parfaitement aux fuites dont nous disposons déjà : Apple parvient à réduire la largeur de l'ensemble en déplaçant le haut-parleur au-dessus des capteurs, contre le châssis. Le calendrier correspond également : si la partie matérielle est bien sûr déjà terminée depuis longtemps, l'iPhone 13 étant déjà en production, il est probable que les ingénieurs d'Apple fignolent toujours la partie logicielle et aient besoin d'un test grandeur nature.Comme tous les utilisateurs d'iPhone X ou ultérieur l'ont forcément remarqué depuis un peu plus d'un an, le port du masque empêche le bon fonctionnement de Face ID. Apple aurait donc remanié son module pour que la détection fonctionne sans la partie basse du visage. Les testeurs auraient pour consigne d'utiliser leur prototype avec ou sans masque, et avec ou sans lunettes. Si l'objectif principal serait que Face ID fonctionne parfaitement avec un masque, Apple voudrait également perfectionner son système lorsque l'utilisateur porte des lunettes pleines de buée.Ces derniers mois, des rumeurs ont évoqué la possible intégration du capteur d'empreintes digitales de Touch ID directement sous l'écran de l'iPhone 13. Ce projet aurait cependant été abandonné , et Jon Prosser pourrait nous avoir aujourd'hui donné la pièce manquante du puzzle : il s'agissait peut-être d'une solution de secours au cas où les progrès de Face ID se révèlent insuffisants. Réponse en septembre...