Une septième bêta pour iOS 15, bientôt la sortie

À peine une semaine après la précédente version , Apple a hier soir mis la septième version bêta d'iOS 15 à la disposition des développeurs et du programme de bêtas publiques . Pour la première fois depuis la présentation d'iOS 15 et la sortie de sa première version bêta au début du mois de juin, il n'y a pas d'évolution notable pour cette nouvelle version de travail. Après d'incessants changements d'une bêta à l'autre, notamment au niveau de la barre d'adresse de Safari , on sent qu'il est bientôt l'heure pour les ingénieurs de Cupertino de rendre leur copie et ils s'attachent donc à fignoler les derniers détails.L'année dernière, iOS 14 avait eu droit à huit versions bêtas avant que la version finale soit déployée le 16 septembre , au lendemain de la conférence de rentrée d'Apple. On s'attend à un scénario relativement similaire cette année : il y aura sans doute une huitième version bêta d'iOS 15 au début du mois de septembre, et la sortie de la version finale surviendra peu après.