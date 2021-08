iOS 15 : le relais privé iCloud sera en version bêta

Apple se prépare à l'arrivée de la version finale d'iOS 15. Juste après l'apparition des fonctions « Domaine de messagerie personnalisé » et « Masquer mon e‑mail » sur la version web d'iCloud hier , Apple a sorti la septième version bêta pour iOS 15 et profité de l'occasion pour toucher un mot de la fonction « Relais privé » : elle ne sera pas totalement prête au moment de la sortie d'iOS 15 le mois prochain et il faudra se contenter d'une version bêta dans un premier temps.C'est une des nouveautés d'iCloud+ , nouveau nom de la version payante du service de cloud d'Apple : il s'agit pour faire simple d'un VPN, qui anonymise la connexion de l'utilisateur en masquant son adresse IP et son activité dans Safari. La fonctionnalité n'est pas évidente à gérer, faisant appel à des adresses IP différentes : Apple explique queDans la dernière version bêta d'iOS 15, Apple indique clairement que la fonctionnalité est encore en cours de développement, et elle est désactivée par défaut. Même si tout n'est pas parfait, il sera en tout cas possible d'en profiter dès le lancement d'iOS 15 en septembre. Ce ne sera pas le cas de toutes les fonctionnalités initialement annoncées pour iOS 15 : Apple a prévenu la semaine dernière que SharePlay sera lancé à l'occasion d'une future mise à jour cet automne.