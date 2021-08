Une autre rumeur d'Apple Watch Series 7 de 45 mm

Il y a deux jours, une première rumeur évoquait une possible augmentation d'un millimètre de la taille de l'Apple Watch cette année : l'Apple Watch Series 7 serait en effet déclinée en deux modèles de 41 et 45 mm, au lieu de 40 et 44 mm pour l'Apple Watch Series 6. Une augmentation de taille qui permettrait logiquement de loger un écran un peu plus grand et d'offrir plus de place aux composants, comme la batterie. Aujourd'hui, la photo d'un bracelet avec le marquage « 45MM » apparue sur les réseaux sociaux chinois a été partagée par DuanRui sur Twitter.L'image est en (très) gros plan et pourrait aisément avoir été trafiquée. Elle donne un peu de corps aux rumeurs de la semaine, mais reste donc à prendre avec les pincettes d'usage. La présentation de l'Apple Watch Series 7 est attendue pour mi-septembre : nous serons bientôt fixés.