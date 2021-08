Une augmentation des prix chez TSMC, fondeur d'Apple

TSMC aurait averti ses clients qu'il augmentera les tarifs de ses puces à compter du mois de janvier 2022, rapporte DigiTimes . Les hausses iraient de 3% à 10% pour les composants gravés avec une finesse inférieure à 7 nanomètres. Apple est le plus important client de TSMC : ses commandes représenteraient plus de 20% du chiffre d'affaires du fondeur. La firme de Cupertino est ainsi régulièrement privilégiée, notamment pour l'accès prioritaire aux technologies les plus récentes, mais n'échapperait à une petite hausse des coûts qui est estimée entre 3% et 5% pour les processeurs ARM utilisés sur les différentes produits de la marque.La pénurie de composants qui frappe l'ensemble de l'industrie high-tech depuis de nombreux mois affecte la disponibilité et les tarifs de certains produits, et les fabricants vont dans certains cas être contraints d'augmenter leurs tarifs. Grâce à sa taille, Apple a d'importants leviers de négociation et sécurise ses commandes longtemps à l'avance. Tim Cook a cependant déjà prévenu qu'il y aurait des tensions sur les stocks de certains produits cette année. Si certains anticipent déjà une possible hausse des prix de l'iPhone 13 pour compenser un éventuel manque à gagner, la tarification des prochains modèles d'iPhone attendus en septembre est le résultat d'une tambouille plus complexe et reste pour le moment inconnue.