Le nom de l'iPhone 13 confirmé par une fuite ?

La prochaine gamme d'iPhone prendra-t-elle le nom d'iPhone 13 ? Après l'iPhone 12, cela semble plutôt naturel mais Apple nous a habitués aux numérotations fantaisistes, avec ses gammes intermédiaires au suffixe "S" ou avec son passage de l'iPhone 8 à l'iPhone X en oubliant l'iPhone 9 qui n'a finalement jamais existé. Pour cette année, il se pose évidemment la question de la triskaïdékaphobie, phobie du nombre treize. Des études ont suggéré que le choix de ce nombre pourrait coûter quelques ventes à Apple, qui aurait donc un certain intérêt à l'éviter.Alors, iPhone 12s, iPhone 13 ou tout autre chose ? Si on en croit la fuite d'un sceau d'emballage caractéristique des produits d'Apple sur Weibo , Apple aurait finalement décidé de faire confiance à l'arithmétique et opter pour la dénomination d'iPhone 13. Pas de folies cette année.L'authenticité de l'image ne peut être vérifiée mais ce type de fuites est plutôt courant alors que la présentation de la nouvelle gamme approche et que les sous-traitants d'Apple constituent leurs stocks. L'événement de rentrée d'Apple est en effet imminent : il doit se tenir d'ici la mi-septembre , c'est à dire dans les deux prochaines semaines.