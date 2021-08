Un nouveau firmware pour les AirTags

Les petits traqueurs d'Apple ont droit à une mise à jour de leur logiciel interne cette semaine. La nouvelle version du firmware prend le numéro 1.0.291 (build 1A291a) et succède au firmware 1.0.276 (build 1A287b) qui avait été lancé en juin . Comme souvent, Apple n'indique pas ce qu'il y a de nouveau avec cette mise à jour. Il s'agit peut-être d'ajustements relatifs à la sécurité des AirTags ou de la prise en charge annoncée d'une future application pour Android, mais on ne peut qu'émettre des hypothèses pour le moment.Comme pour les AirPods, il n'est pas possible de mettre à jour manuellement ses AirTags : les nouvelles versions de firmware s'installent automatiquement (mais pas forcément immédiatement) lorsque les traqueurs sont à proximité de l'iPhone. Pour vérifier quelle est la version logicielle installée sur un AirTag, rendez-vous dans l'application Localiser : cliquez simplement sur le nom de l'AirTag pour faire apparaître son numéro de série et le numéro de version de son programme interne.