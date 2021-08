100 millions d'Apple Watch en circulation dans le monde

Apple ne communique pas sur ses ventes d'Apple Watch : lors des présentations de résultats trimestriels , elles sont noyées dans la catégorie fourre-tout desqui regroupe aussi les AirPods, les AirTags, l'Apple TV, les casques Beats, etc. On sait que cette catégorie est en plein boom, représentant désormais un chiffre d'affaires supérieur à celui du Mac, mais on n'a donc pas le détail des volumes de vente.Selon les analystes de Counterpoint , Apple vient de passer la barre des 100 millions d'Apple Watch en circulation. Au deuxième trimestre de cette année 2021, la montre connectée d'Apple resterait solide premier dans un marché global en hausse de 27% d'une année sur l'autre, même si elle concèderait un peu de parts de marché avec 28% au lieu de 30,1% l'année dernière. L'Apple Watch Series 6 serait la montre connectée la plus vendue au monde, suivie de l'Apple Watch SE. L'Apple Watch Series 3 rencontrerait toujours un vif succès dû à son tarif, en quatrième place après la Galaxy Watch Active 2 de Samsung. Autre donnée intéressante, Counterpoint note que les États-Unis concentrent à eux seuls la moitié des ventes d'Apple Watch.Ces bons chiffres tombent juste avant la présentation de l'Apple Watch Series 7, qui est attendue d'ici la mi-septembre avec l'iPhone 13. Cette nouvelle gamme devrait inaugurer un nouveau design aux bords plats et aux écrans agrandis, et Apple pourrait profiter de l'occasion pour baisser le prix de l'Apple Watch SE et mettre l'Apple Watch Series 3 à la retraite.