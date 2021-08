Apple assouplit à la marge les règles de l'App Store

C'est un premier pas timide, mais un premier pas quand même. Dans le cadre d'une action de groupe initiée par des développeurs américains, Apple a annoncé des changements à venir dans le fonctionnement de sa boutique d'applications. Le plus important concerne la possibilité pour les développeurs de contacter les clients de leurs applications pour leur indiquer l'existence d'une alternative moins chère en optant pour une facturation en dehors de l'App Store : il ne sera toujours pas possible de l'écrire noir sur blanc au sein de l'application elle-même, mais les développeurs pourront bien contacter leurs utilisateurs à ce sujet, par exemple par e-mail.L'App Store va étoffer sa grille tarifaire, avec plus de 500 tarifs différents possibles au lieu de moins de 100 aujourd'hui. Apple a aussi annoncé le maintien de son Small Business Program pour les trois prochaines années au minimum. Ce programme permet aux petits développeurs de bénéficier d'une commission réduite à 15% au lieu de 30% habituellement. Apple s'est également engagée à maintenir des classements selon des critères quantifiables et objectifs (nombre de téléchargements, note, correspondance de la description, etc.) pour les résultats des recherches sur la boutique, là aussi pour les trois prochaines années.Apple va aussi publier un « rapport de transparence » annuel sur les données de l'App Store, notamment sur les statistiques relatives au processus de publication (ou de rejet) des apps. Enfin, Apple va créer un fonds pour assister les petits développeurs américains avec un chiffre d'affaires annuel inférieur à un million de dollars (ce qui représente 99% des comptes). Le montant de ce fonds sera de 100 millions de dollars , et les développeurs éligibles pourront obtenir entre 250 et 30 000 dollars.La création de ce fonds est censée calmer l'ire des développeurs américains impliqués dans ce procès, et les mesures devront être approuvées par la juge pour mettre fin à l'action de groupe. La juge n'est autre que Yvonne Gonzalez Rogers, qui est également en charge du dossier qui oppose Apple à Epic Games. Apple a bien senti qu'il fallait lâcher du lest, mais les procès actuels et à venir pourraient la forcer à aller plus loin.