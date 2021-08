Un programme SAV pour les iPhone 12 sans son

Apple vient de lancer un programme de service pour les iPhone 12 et iPhone 12 Pro touchés par un problème de son. Apple a en effet identifié uneavec une conséquence fâcheuse : le téléphone n'émet aucun son lorsque vous passez ou recevez des appels. Dans ce cas, il est nécessaire de remplacer le module en question et Apple propose désormais de le faire gratuitement.Les modèles concernés ont été fabriqués entre octobre 2020 et avril 2021 et ce programme ne concerne que l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, avec une diagonale de 6,1" : l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max n'ont pas ce défaut potentiel. Pour obtenir la réparation de votre iPhone, vous pouvez prendre rendez-vous dans un centre de services agréé Apple , dans un Apple Store ou contacter l'assistance Apple pour organiser une réparation par envoi postal. Ce nouveau programme de service est valable dans les deux ans suivant l'achat de l'iPhone.