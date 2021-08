Apple Watch Series 7 : 41 mm, 45 mm et nouveaux cadrans

Oui, l'Apple Watch Series 7 sera bien déclinée dans de nouvelles tailles : 41 et 45 mm, contre 40 et 44 mm aujourd'hui. Cette petite évolution a d'abord fait l'objet de rumeurs sur les réseaux sociaux chinois, puis on a vu apparaître des bracelets mentionnant ces nouvelles tailles. Ce dimanche, c'est Mark Gurman qui a confirmé ce gain d'un millimètre dans sa newsletter Power On . Le journaliste de Bloomberg est connu pour ses sources irréprochables : on ne pouvait avoir meilleure confirmation que l'écran du prochain modèle d'Apple Watch sera effectivement plus grand. Mark Gurman ajoute qu'Apple a créé de nouveaux cadrans pour profiter au mieux de cet espace supplémentaire, et que les cadrans existants seront bien sûr mis à jour.Pour le reste, Mark Gurman reste fidèle à ses indiscrétions précédentes : il ne faut pas s'attendre à de nouveaux capteurs cette année. L'Apple Watch Series 7 devrait avant tout mettre en avant son nouveau design, avec l'écran plus grand et le châssis aux bords plats , ainsi que quelques évolutions de routine (processeur plus puissant, autonomie améliorée, etc.). La présentation de l'Apple Watch Series 7 est imminente : la conférence de rentrée d'Apple doit se tenir d'ici la mi-septembre