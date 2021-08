Des communications par satellite pour l'iPhone 13 ?

L'iPhone 13 pourrait être en capacité d'envoyer ou de recevoir des appels et des messages en utilisant le réseau satellitaire. C'est la bombe lâchée par Ming-Chi Kuo (via 9To5Mac ), qui précise que l'iPhone serait capable de se connecter aux satellites de télécommunications orbite terrestre basse (OTB ou LEO en anglais). Une telle technologie serait précieuse en cas d'urgence dans des zones dépourvues de toute couverture cellulaire.D'un point de vue technique, Ming-Chi Kuo ne donne que peu de détails : Apple utiliserait une version modifiée du modem Snapdragon X60 de Qualcomm, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Ce modem doit déjà améliorer la prise en charge de la 5G sur l'iPhone 13, avec l'agrégation des bandes sous les 6 GHz et des ondes millimétriques (mmWave) pour des débits faramineux (jusqu'à 7,5 Gbit/s) tout en réalisant des économies d'énergie. Mais la prise en charge du réseau de satellites de télécommunications est une toute autre affaire.

Rendu d'iPhone 13 Pro par Render By Ian

Il reste également la question du tarif des communications, habituellement très salé et en dehors des forfaits téléphoniques traditionnels. On ne sait pas enfin si cette nouveauté très spécifique serait réservée aux modèles Pro. Tout en cela est très flou pour le moment, mais nous aurons tous les détails très bientôt si cette rumeur se vérifie : la présentation de l'iPhone 13 est attendue pour la mi-septembre