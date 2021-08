Tim Cook voudrait lancer une nouvelle catégorie de produits avant la retraite

Cela fait dix ans qu'il est à la tête d'Apple : Tim Cook a remplacé Steve Jobs suite à sa démission en août 2011. À soixante ans, Tim Cook est milliardaire et pourrait commencer à avoir envie de lever le pied. En avril dernier, il avait confié à Kara Swisher qu'il ne ferait sans doute pas dix ans de plus à la direction d'Apple, tout en affirmant se sentir encore à sa place à son poste.Plus qu'une question de durée, il pourrait plutôt s'agir d'une question de projets. Dans sa newsletter Power On , le journaliste Mark Gurman affirme que Tim Cook compterait bien mener à bien un dernier projet majeur avant de passer à autre chose. Plus précisément, le lancement d'une nouvelle catégorie de produits : les fameuses lunettes connectées d'Apple. C'est un domaine qui lui tient particulièrement à coeur, lui qui ne cesse depuis tant d'années de vanter les mérites de la réalité augmentée.Selon les différentes rumeurs dont nous disposons, Apple travaillerait sur deux produits distincts sur le front de la réalité augmentée et virtuelle : d'abord un casque de réalité mixte plutôt destiné aux développeurs dont la sortie pourrait avoir lieu dès 2022 , puis les lunettes de réalité augmentée destinées au grand public qui auraient initialement été prévues pour 2023 mais dont le développement aurait pris du retard. Tim Cook prévoirait donc de rester en poste encore quelques années ; le conseil d'administration d'Apple lui a d'ailleurs octroyé un certain nombre d'actions gratuites s'il reste jusqu'au 1er avril 2025.Pour ce qui est de la succession de Tim Cook, c'est aujourd'hui Jeff Williams qui serait pressenti pour devenir CEO en cas de départ immédiat. L'actuel directeur de l'exploitation d'Apple a cependant déjà 58 ans et si Tim Cook reste encore quelques années, le conseil d'administration pourrait finalement lui préférer un profil plus jeune.