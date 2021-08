Apple rachète Primephonic et va lancer une app pour la musique classique

Apple rachète régulièrement des entreprises mais il est rare que l'annonce de l'acquisition soit faite par voie de communiqué de presse . Le service de streaming Primephonic est désormais la propriété d'Apple, qui compte bien intégrer ce service spécialisé dans la musique classique au sein d'Apple Music. Dans les prochains mois, les abonnés à Apple Music pourront bénéficier des playlists de Primephonic et des contenus audio exclusifs du service. Apple va également intégrer certaines fonctionnalités de Primephonic, dont certains critères de recherche (par compositeur, répertoire, etc.) et de multiples détails sur les enregistrements.Primephonic a également annoncé son rachat sur son site web , n'accepte plus de nouveaux utilisateurs à compter d'aujourd'hui et fermera ses portes le 7 septembre ; ses clients actuels reçoivent six mois de gratuité à Apple Music. L'application de Primephonic ne sera pas mise à la poubelle par Apple : elle évoluera en s'intégrant aux services d'Apple Music, et Apple annonce donc son intention de créer une application spécifiquement destinée à l'écoute de musique classique d'ici qui sera lancée l'année prochaine., conclut Oliver Schusser, Vice-Président d'Apple Music et Beats, en toute humilité.