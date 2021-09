Sixième version bêta pour macOS Monterey

Et de six bêtas pour macOS 12 Monterey : le développement de la prochaine mise à jour majeure du Mac se poursuit, trois semaines après la précédente mouture . C'est un rythme de développement un peu plus lent que pour iOS, qui a une version d'avance mais qui a subi de nombreuses modifications au cours de sa mise au point. Les bêtas successives de macOS Monterey sont beaucoup plus stables, et on peine souvent à détecter le moindre changement d'une version à l'autre.Si Apple est prise par le temps pour iOS 15, dont la finalisation doit être imminente pour la sortie de l'iPhone 13 en septembre, c'est moins le cas pour macOS Monterey qui peut tout à fait sortir un peu plus tard. Apple ne s'est en effet pas engagée sur une date de sortie précise, n'annonçant qu'une finalisation à l'automne, et il n'y a pas d'impératif technique à sortir la mise à jour dès septembre. L'année dernière, iOS 14 était sorti le 16 septembre alors que macOS 11 Big Sur avait dû patienter jusqu'au 12 novembre.