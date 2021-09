iPhone : le satellite pour les urgences, pas avant 2022 ?

Hier, l'analyste Ming-Chi Kuo a fait les gros titres en annonçant à la surprise générale que l'iPhone 13 serait doté d'un modem capable de contacter les satellites de télécommunications pour pouvoir passer des appels ou SMS d'urgence dans les zones sans couverture cellulaire. Globalstar, spécialiste de la téléphonique par satellite qui serait le partenaire d'Apple pour cette nouvelle fonctionnalité, a vu son action en bourse exploser de 64% en une seule journée.Le journaliste Mark Gurman a aujourd'hui confirmé les intentions d'Apple dans les colonnes de Bloomberg : la prise en charge des satellites de télécommunications serait bien dans les tuyaux depuis 2017, voire avant. En revanche, bien que l'iPhone 13 pourrait effectivement être matériellement compatible grâce à un modem de Qualcomm conçu sur mesure, Mark Gurman affirme que les fonctionnalités en cours de développement ne devraient pas être prêtes avant 2022.

Concept d'iPhone 13 par Michael Ma

Mark Gurman explique que deux fonctionnalités seraient en préparation : les messages d'urgence et le contact de services de secours. Pour le premier, il s'agirait d'un troisième protocole au sein de l'application Messages : après les bulles vertes (SMS) et bleues (iMessage), il y aurait les bulles grises (satellite). Ces messages seraient traités différemment, ignorant notamment la fonctionnalité "Ne pas déranger" chez le destinataire. Entrer "Emergency SOS" dans le champ de contact permettrait d'envoyer le message à une liste de contacts d'urgence prédéfinis. Pour le second, il s'agirait d'un système automatisé pour les urgences : une fois le type d'urgence renseigné, la fonctionnalité pourrait contacter les secours en joignant la fiche médicale de l'utilisateur renseignée dans l'application Santé.Les connexions satellitaires ne fonctionneraient qu'en extérieur, avec la nécessité d'être en mouvement pour aider le téléphone à contacter un satellite : il faudrait jusqu'à une minute pour obtenir une connexion. Mark Gurman affirme qu'Apple plancherait également sur les appels d'urgence, mais ce serait pour un second temps. Enfin, ces nouvelles fonctionnalités ne seraient pas disponibles dans tous les pays, le système nécessitant des autorisations et une coopération avec les services d'urgence locaux.