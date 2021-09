App Store : la Corée du Sud ouvre la voie aux modes de paiement alternatifs

Une loi historique vient d'être votée en Corée du Sud, nous apprend le Wall Street Journal . Le pays vient en effet d'interdire aux opérateurs de plateformes d'applications de rendre obligatoire l'usage de leurs propres systèmes de paiement pour les achats intégrés aux apps. Autrement dit, les applications présentes sur l'App Store coréen vont pouvoir proposer des systèmes de paiement alternatifs et contourner la commission de 15% ou 30% normalement imposée par Apple. Il reste une dernière étape avant la mise en application de cette loi, qui doit encore être signée par le président Moon Jae-in, mais son parti politique a soutenu la mesure et ce ne devrait donc être qu'une formalité.Le monopole de l'App Store et de son système de facturation est au centre des critiques des développeurs depuis des années, mais les politiques s'intéressent de plus en plus aux pratiques d'Apple et Google qui sont souvent jugées anticoncurrentielles — Apple est actuellement sous le coup d'une enquête de la Commission européenne pour abus de position dominante. Cette mesure prise en Corée du Sud pourrait rapidement être citée en exemple dans des cours d'autres pays.