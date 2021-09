Du retard pour la production de l'Apple Watch Series 7 ?

La production de l'Apple Watch Series 7 aurait débuté la semaine dernière... et rencontré un écueil, si on en croit les sources du Nikkei Asia , suivi par Bloomberg , auprès des sous-traitants d'Apple. L'assemblage de la nouvelle montre pommée serait particulièrement complexe, et il y aurait des problèmes de qualité. La production aurait donc été mise en pause le temps pour Apple et ses partenaires de trouver une solution. Le Nikkei cite notamment un nouveau composant dédiée à la tension artérielle, alors que les récentes rumeurs tablaient plutôt sur une absence de nouveautés sur le front des capteurs dédiés à la santé.

Concept d'Apple Watch Series 7 par PhoneArena

L'Apple Watch Series 7, avec son design remanié et ses écrans plus grands , est communément attendue pour le mois de septembre avec une présentation conjointe à celle de l'iPhone 13. Si le calendrier de mise en production évoqué se vérifie, il y a de grandes chances que l'Apple Watch Series 7 sorte finalement en retard. Nous devrions bientôt être fixés...