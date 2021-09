Une huitième version bêta pour iOS 15

Le développement d'iOS 15 continue à un rythme effréné. Une semaine après la septième version bêta , une huitième mouture de travail a été distribuée aux développeurs hier soir. Une seconde fois, on ne constate pas le moindre changement d'une semaine sur l'autre : on sent qu'on arrive au bout du cycle, près de trois mois après la présentation d'iOS 15 . Les ingénieurs de Cupertino corrigent les derniers bugs, et l'annonce de la version finale n'est sans doute plus qu'une question de jours.Nous voici déjà en septembre, et la date de l'événement de rentrée d'Apple ne devrait plus tarder à être annoncée : il se tient généralement dans la première partie du mois. L'année dernière, il avait eu lieu le 15 septembre et la version finale d'iOS 14 était sortie dès le lendemain. L'attente est bientôt finie !