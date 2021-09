Le Mac App Store n'est pas en grande forme

Concurrencé par le téléchargement direct sur le web, l'App Store du Mac n'a jamais vraiment décollé. Dix ans après sa sortie, il semble d'ailleurs sur le déclin, à en croire les mesures réalisées par App Figures . En 2020, il y avait en moyenne 392 nouvelles apps sur le Mac App Store chaque mois. En 2021, la moyenne est tombée à 343 et la courbe ne cesse de baisser. Pendant ce temps, les ventes de nouveaux Macs n'ont jamais été aussi bonnes : l'intérêt des développeurs pour la plateforme devrait être croissant, mais c'est donc tout l'inverse.Là où l'App Store est la seule manière de distribuer des apps sur iOS (il y avait 40 000 nouvelles apps par mois en 2020), le Mac laisse la possibilité aux développeurs de passer par d'autres boutiques d'applications ou de proposer leurs logiciels directement sur le web. Si l'App Store peut être théoriquement intéressant en terme de mise en avant, la commission de 30% d'Apple, de plus en plus décriée, refroidit les développeurs et l'Mac App Store semble destiné à dépérir si Apple ne prend pas des mesures drastiques pour augmenter son attractivité.