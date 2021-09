Sans doute pas de tensiomètre sur l'Apple Watch Series 7

Dans son article prévenant d'un probable retard de production pour l'Apple Watch Series 7, le Nikkei donnait hier un autre détail sur la prochaine gamme de montres connectées d'Apple : un tensiomètre ferait son apparition. Une indiscrétion qui tranche avec les rumeurs de ces derniers mois, selon lesquelles il faudrait plutôt s'attendre à un statu quo sur le front des capteurs de santé. Si le pépin de production de l'Apple Watch Series 7 a bien été confirmé par Bloomberg dans la foulée de la publication du Nikkei, ce n'a pas été le cas pour le tensiomètre. Aujourd'hui, le célèbre journaliste Mark Gurman enfonce le clou : il n'y aque cela arrive, a-t-il indiqué sur Twitter

Les capteurs de l'Apple Watch Series 6

Avec l'Apple Watch Series 7, Apple compterait plutôt séduire avec un nouveau design aux bords plats et de nouveaux écrans plus grands , en plus de quelques améliorations de routine comme l'intégration d'un processeur plus puissant et économe en énergie. Les nouveaux modèles d'Apple Watch sont traditionnellement présentés en septembre, en même temps que la nouvelle fournée d'iPhone. On ne sait pas si cela sera le cas cette année, mais il faut quoi qu'il en soit s'attendre à une commercialisation avant les fêtes.