Les projets d'Apple pour la santé sur l'Apple Watch

Apple travaille sur de multiples projets relatifs à la santé pour de futurs modèles d'Apple Watch. Les améliorations proposées sur l'Apple Watch Series 7 cette année devraient être très limitées sur ce front, mais il devrait y avoir des nouveautés plus ambitieuses pour l'Apple Watch Series 8 en 2022. C'est en tout cas ce que rapportent les sources du Wall Street Journal , qui nous donne quelques détails sur les principaux travaux en cours à Cupertino.Apple préparerait bien un tensiomètre, comme une rumeur a pu l'aborder cette semaine, mais le composant ne serait pas encore prêt et il ne faudrait pas s'attendre à une sortie cette année. Le Wall Street Journal précise d'ailleurs qu'Apple aurait eu pour objectif de finaliser le projet en 2022, et que du retard aurait été pris : il ne serait donc pas impossible qu'il faille attendre 2023.Contrairement aux méthodes traditionnelles qui mesurent la pression artérielle avec un brassard placé autour du bras, Apple utiliserait l'Apple Watch pour obtenir des données en scannant directement les battements du coeur à travers le sang des vaisseaux sanguins. Le système ne serait en revanche pas capable de chiffrer la pression diastolique et la pression systolique : il se contenterait de détecter les fluctuations de la tension sur la durée, ce qui serait suffisant pour conseiller à certains utilisateurs de consulter mais ne remplacerait pas forcément un appareil dédié pour les hypertendus déjà diagnostiqués.Apple travaillerait également sur un thermomètre. Il serait d'abord destiné à aider les femmes à mieux suivre leurs cycles et leurs périodes de fertilité. Apple souhaiterait également mesurer la fièvre, mais ce serait dans un second temps.Il est également question de détection de l'apnée du sommeil avec le capteur de taux d'oxygène dans le sang existant. Apple aurait cependant rencontré des problèmes d'autonomie avec cette fonctionnalité, qui serait très énergivore. Un autre projet plus simple consisterait à donner des conseils médicaux en cas de détection de taux d'oxygène trop bas.Impossible enfin de ne pas aborder le sujet du diabète, qui revient régulièrement dans les rumeurs depuis plusieurs années. Sans surprise, Apple aurait rencontré d'importantes difficultés dans la mise au point d'un capteur de glucose non invasif, et les ingénieurs peineraient à atteindre leurs objectifs. Le Wall Street Journal mentionne un projet de recherche en cours avec l'université de Singapour pour la mise au point de conseils médicaux pour les personnes pré-diabétiques en faisant appel à des appareils de marques tierces pour la mesure. On comprend qu'il faudra sans doute encore quelques années pour que l'Apple Watch parvienne à mesurer le glucose sans accessoire.