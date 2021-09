Les documents d'identité dans Apple Wallet aux États-Unis

iOS 15, dont la sortie est attendue pour ce mois de septembre , va apporter la possibilité à Apple Wallet de stocker des cartes d'identité ainsi que des permis de conduire. La fonctionnalité sera réservée aux États-Unis dans un premier temps, et Apple vient de publier les premiers détails du déploiement à venir. Ce seront l'Arizona et la Géorgie qui seront les deux premiers États à offrir cette possibilité, suivis par le Connecticut, l'Iowa, le Kentucky, le Maryland, l'Oklahoma et l'Utah. La Transportation Security Administration (TSA) inaugurera la nouveauté dans les files d'attente et contrôles de sécurité au sein de certains aéroports. Il n'y a pour l'instant pas de date précise pour le lancement.Le système fonctionnera plus ou moins comme une carte de paiement d'Apple Pay. Il y aura simplement une mesure de sécurité supplémentaire : l'utilisateur devra prendre un selfie (avec des mouvements de la tête afin de vérifier qu'il ne s'agit pas d'une photo) au moment d'ajouter sa carte à Wallet afin de prouver qu'il n'usurpe l'identité de personne.Pour présenter son identité, il suffira d'approcher son iPhone ou son Apple Watch d'un lecteur pour voir apparaître les éléments demandés à l'écran. C'est seulement après une validation biométrique via Touch ID ou Face ID que les informations requises seront transmises, sans que l'utilisateur ne quitte son appareil de la main. Apple veut rassurer sur la sécurité du système, affirmant que ni Apple ni les États ne savent où et quand les utilisateurs présentent leurs documents d'identité, que les données sont stockées de manière sécurisée au sein de l'iPhone et de l'Apple Watch, et que tout cela est standard (ISO 18013-5 mDL) pour une généralisation de ce type de système. Apple annonce travailler avec d'autres États pour une disponibilité partout aux États-Unis. Il n'est pour l'instant pas question d'un lancement à l'international, mais il ne fait pas grand doute que les équipes de Jennifer Bailey planchent sur le sujet.