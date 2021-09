Apple va autoriser les liens de certaines apps vers leur site web

Déjà contrainte d'assouplir (très légèrement) certaines de ses règles suite à une action de groupe aux États-Unis, Apple vient d'annoncer une nouvelle reculade pour sa boutique d'applications, cette fois dans le cadre d'une entente avec la direction générale de la concurrence japonaise. Bien qu'Apple ne s'y soit engagée qu'au Japon, elle appliquera la mesure partout dans le monde : les "applications lecteur" pourront inclure des liens vers leurs sites web pour l'inscription et la gestion des comptes des utilisateurs à compter du début de l'année prochaine.Aujourd'hui, les "applications lecteur" (consommation de contenus multimédia) ne peuvent pas fournir de liens vers leur site web, mais ne souhaitent généralement pas non plus utiliser le système de facturation d'Apple pour éviter de verser une commission sur la vente de leurs abonnements. Résultat, l'utilisateur se retrouve souvent décontenancé face à une application totalement inutilisable sans compte déjà actif.

L'accueil de l'application Netflix aujourd'hui

La pression autour du monopole et des règles de l'App Store grandit petit à petit. Lorsqu'elle est mise au pied du mur, Apple se voit contrainte de faire quelques concessions. Dans certains cas, cela ne suffit pas : en Corée du Sud, une nouvelle loi va autoriser les éditeurs d'applications à utiliser des systèmes de paiement alternatifs permettant de contourner la commission d'Apple. Apple est actuellement sous le coup d'une enquête de la Commission européenne pour abus de position dominante.