Un capteur de 200 mégapixels chez Samsung

Deux ans après son capteur de 108 mégapixels , Samsung vient à nouveau d'exploser un record en présentant son ISOCELL HP1 , un capteur qui grimpe cette fois à 200 mégapixels. Il a des photosites de 0,64 μm et fonctionne avec le, une technique qui permet de regrouper des pixels par groupes pour obtenir des images moins définies mais plus lumineuses. Là où les précédents capteurs utilisaient des groupes de quatre pixels, ce nouveau modèle va pouvoir regrouper quatre ou seize pixels pour une image finale de 50 ou 12,5 mégapixels plus ou moins sensible à la lumière. Et dans les situations les plus lumineuses, il sera possible d'utiliser la résolution native. Le ISOCELL HP1 pourra également filmer en 8K à 30 i/s.Cela fait plusieurs années que les appareils photos utilisés par Apple sur l'iPhone plafonnent à 12 mégapixels, et ce devrait toujours être le cas pour l'iPhone 13. Des rumeurs envisagent l'adoption de la technique duavec l'iPhone 14 l'année prochaine, Apple optant alors pour un capteur principal de 48 mégapixels . La plus haute résolution offrirait de nouvelles possibilités en terme de zoom numérique et de recadrage, alors que le regroupement des pixels améliorerait la qualité des clichés en faible luminosité.