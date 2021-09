Apple Car : un accord avec Toyota pour 2024 ?

Et si c'était le premier constructeur mondial qui se chargeait de la fabrication de la voiture électrique d'Apple ? Selon DigiTimes , Apple serait en pourparlers avec Toyota dans l'objectif de lancer la production dès 2024. On sait qu'Apple a tenté de collaborer avec Hyundai, mais les négociations ont finalement échoué . Il y a également eu des rumeurs du côté de LG et Magna , mais sans nouvelles depuis plusieurs mois. DigiTimes est plutôt avare en détails, et on n'en saura donc pas plus pour le moment. Le calendrier paraît toutefois extrêmement serré : les sources habituelles s'attendent plutôt à un lancement en 2025 ou 2026 au plus tôt.

Apple travaille sur la conduite autonome depuis 2014 (voire avant) à travers son projet Titan, qui a pris plusieurs formes au fil des années. Apple s'est a priori focalisée sur la partie logicielle pendant quelques temps, avant de relancer l'idée de commercialiser un véhicule électrique sous sa propre marque (mais fabriquée par un tiers, comme tous ses produits) il y a deux ans. Pour le reste, les rumeurs sont aussi nombreuses que nébuleuses.