Pub personnalisée : Apple demande enfin le consentement sur l'App Store avec iOS 15

C'est un nouveau panneau qui est apparu sans crier gare à l'ouverture de l'App Store pour les utilisateurs d'iOS 15 et iPadOS 15, qui sont actuellement en version bêta et qui doivent sortir dans le courant du mois pour le grand public : Apple demande désormais le consentement pour l'activation des publicités personnalisées au sein de sa boutique d'applications (ainsi que Apple News). La publicité personnalisée prend la forme de suggestion d'applications en fonction de installations déjà réalisées sur l'iPhone ou l'iPad.Jusqu'ici, la publicité personnalisée pouvait bien être désactivée (Réglages > Confidentialité > Publicité Apple) mais elle était activée par défaut, sans consentement préalable de l'utilisateur. Ce comportement par défaut avait notamment conduit l'association France Digitale à porter plainte à l'encontre d'Apple pour non respect de la réglementation européenne sur les données personnelles. On ignore si c'est cette plainte qui a fait bouger les choses, mais la mise en place de ce nouveau panneau est en tout cas mondiale.