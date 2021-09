16% de pixels en plus pour l'Apple Watch Series 7 ?

Avec l'Apple Watch Series 7, Apple va vraisemblablement faire tapis sur le design et l'écran. Mark Gurman, fuiteur en chef de chez Bloomberg , nous donne de nouveaux détails sur la prochaine gamme de montres, dont la présentation est toujours attendue pour le mois de septembre malgré des difficultés de production qui pourraient allonger les délais à la sortie.Une nouvelle fois, Mark Gurman confirme les nouvelles tailles de boîtier , qui seraient de 41 et 45 mm au lieu de 40 et 44 mm aujourd'hui, avec des bords plats et non bombés comme aujourd'hui. Apple profiterait également de l'occasion pour réduire les marges autour de la dalle. Entre le millimètre de châssis en plus et les marges réduites, la diagonale de l'écran afficherait une belle croissance : pour le grand modèle, elle passerait ainsi de 1,78" à 1,9" ! La définition de la dalle serait de 396 x 484 pixels, contre 368 x 448 pixels pour l'Apple Watch Series 6 de 44 mm. Soit 16% de surface d'affichage supplémentaire. Nos confrères de 9To5Mac ont réalisé le montage suivant pour illustrer la progression :Il y aurait donc de quoi afficher plus d'informations sur l'écran de l'Apple Watch Series 7 et Apple en profiterait logiquement pour revoir les cadrans afin de profiter au maximum de cette débauche de pixels. Autre nouveauté très intéressante, Mark Gurman évoque une nouvelle technique de laminage de l'écran qui permettrait de rapprocher encore plus la dalle du verre.Pour le reste, il ne devrait pas y avoir d'évolutions techniques très importantes pour les composants de l'Apple Watch Series 7, qui se contenterait de quelques améliorations de routine. Un nouveau processeur plus puissant et économe en énergie devrait être de la partie mais c'est à peu près tout : il ne faut pas s'attendre à un nouveau capteur de santé.Après le redesign de cette année, c'est avec l'Apple Watch Series 8 l'année prochaine qu'Apple inaugurerait certaines nouveautés techniques, et notamment un thermomètre capable de mesurer la température corporelle. Le fameux glucomètre ne serait en revanche pas encore prêt. Apple prévoirait également une mise à jour pour l'Apple Watch SE en 2022, ainsi qu'une nouvelle finition en caoutchouc/gomme, comme sur les montres G-Shock de Casio, pour les utilisateurs les plus sportifs.