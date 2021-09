Le casque VR d'Apple serait dépendant de l'iPhone

Au moins dans un premier temps, le casque de réalité mixte d'Apple serait dépendant de l'iPhone, de l'iPad ou du Mac. Selon The Information , le principe serait le même que pour les premiers modèles d'Apple Watch, qui avaient besoin d'un iPhone à proximité. La puce intégrée au casque serait en effet moins puissante et dépourvue de Neural Engine pour l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, d'où la nécessité de sous-traiter les gros calculs à un autre appareil. C'est une contrainte, mais également une opportunité : on peut imaginer des performances affolantes si le casque prend bien en charge les puces des futurs Macs Apple Silicon haut de gamme.

Concept par Antonio De Rosa

Les travaux sur les puces intégrées au casque seraient terminés, et le design aussi. The Information mentionne un capteur particulièrement large pour la captation de l'environnement de l'utilisateur pour la réalité augmentée, précisant que TSMC rencontrerait des difficultés à le produire sans défauts. Apple serait prête à démarrer les productions de test du casque, mais il ne faudrait tout de même pas s'attendre à une sortie avant le second semestre de 2022. De là s'attendre à une présentation à la WWDC 2022 en juin prochain...Rappelons que le casque de réalité mixte d'Apple serait a priori un produit de niche , capable à la fois de réalité virtuelle et augmentée, bardé de capteurs et vendu beaucoup plus cher que la concurrence. Il serait avant tout destiné aux développeurs et aux utilisateurs enthousiastes, dans le but de préparer l'arrivée d'un autre produit très attendu : les fameuses lunettes connectées qui seraient elles bien destinées aux masses. La sortie de ces dernières n'est en revanche pas espérée avant 2023 au plus tôt.