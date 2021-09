Un faux câble espion USB-C vers Lightning

Le chercheur en sécurité MG avait déjà fait parler de lui en 2019 en créant un faux câble Lightning capable de se faire passer pour un clavier externe et prendre le contrôle d'un Mac. Il s'agissait à l'époque d'un câble Lightning vers USB-A, bien plus volumineux que les nouveaux connecteurs USB-C., sourit MG dans un échange avec Vice , qui nous présente la nouvelle bidouille de haut vol du hacker.Dans le minuscule connecteur USB-C, MG est donc parvenu à loger... un hotspot Wi-Fi lui permettant de se connecter à son câble à distance et récupérer toutes les frappes de clavier, ce qui inclut donc les saisies d'identifiants et de mots de passe. Des attaques plus agressives sont également possibles pour prendre le contrôle complet de l'ordinateur. En utilisant une connexion à faible débit mais à haute portée, MG affirme qu'il est possible de communiquer avec le câble à plus de 1,6 km de distance (en extérieur).Cette nouvelle édition USB-C du O.MG Cable, qui reprend parfaitement le design d'Apple, est déjà en vente à 139,99 dollars. Ce qui nous amène à la même conclusion qu'il y a deux ans : il vaut mieux éviter de faire confiance à un câble innocemment abandonné dans un lieu public, par exemple sur les bornes de recharge d'une gare ou d'un aéroport.